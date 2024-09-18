兩醫生推動產前篩查　準確找出唐氏症

中評社北京9月18日電／據大公報消息，醫學技術不斷進步，兩位婦產科醫生歐陽錦全及梁永昌服務公立醫院逾30年，不時以“兄弟班”姿態、合作推動公立醫院的婦產科服務發展，其中以引入產前診斷為例，相比30年前提早診斷唐氏綜合症的嬰兒由三成提升至九成，盡量避免媽媽進行羊膜穿刺檢查，減少流產風險。即將退休，他們選擇“退而不休”，梁永昌計劃與大學合作拍攝短視頻，比如孕婦睡覺方向、產前心理質素等，減少產婦過多憂慮。



受訓至今30年仍“拍住上”



歐陽錦全與梁永昌今年獲醫管局頒發傑出員工獎，二人於上世紀90年代同期接受專科培訓，先後到瑪麗醫院、贊育醫院婦產科工作，漸漸熟絡，一起巡房，一起捱罵，後來分別升職到屯門醫院及廣華醫院任職顧問醫生，仍然“拍住上”，合作推動產前診斷篩查。



廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌形容，孕婦檢測發展猶如“地鐵線”，檢測路線越開越多，檢測準確性提高。30年前的產前檢查，主要按孕婦年齡界定風險高低，建議進行羊膜穿刺術，但當中衹有三成唐氏綜合症的嬰兒能提前診斷。



屯門醫院婦產科顧問醫生歐陽錦全說，現今發展不單憑媽媽年齡作為準則，首階段會為所有懷孕11至13周產婦照超聲波量度嬰兒頸皮、檢驗媽媽的血清標誌物，再分析低風險及高風險級別，高風險的產婦可進行第二層篩查，包括無創性胎兒染色體篩查、檢測媽媽血漿內胎兒基因等，準確性會更高，能提前診斷比例已提升近九成。2012年醫管局與衛生署母嬰健康院合作推行乙型鏈球菌拭子普及篩查，減少新生兒出現肺炎、血液感染及腦膜炎等。



“要在別人錯誤中學習”

