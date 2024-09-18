“網戀女友留遺產”　99港男被兩千萬

中評社北京9月18日電／據大公報消息，網上情緣騙局層出不窮，騙案手法萬變不離其宗，以甜言蜜語先騙心再騙金。警方前日搗破一個活躍本港的網上情緣詐騙及洗黑錢集團，拘捕11人。案中騙徒以手機交友程式假扮在日本工作的香港女子，聲稱希望結識港男，當雙方發展得如火如荼時，異地女友“突然離世”，港男收到女方“上司”通知，聲稱其女友留下數十萬元遺產予男方，惟要先付行政費才可領取，有受害人不虞有詐受騙，然後假上司會不斷叫受害人繳付更多行政費，直至受害人驚覺受騙，騙徒隨即失去聯絡。由去年12月至今年8月，已有99名港男“中招”，損失逾2000萬港元，包括醫生、工程師等都上當受騙。



專業人士也中招 11男女被捕



警方經深入調查後，前日（16日）在全港多區採取行動，以“串謀詐騙”及“洗黑錢”罪拘捕九男二女，包括四名詐騙集團骨幹成員，年齡介乎20至59歲，檢獲13部手提電話及一部電腦。此外，集團成員招攬及操控本地逾30個傀儡戶口，又開設不同的傀儡虛疑貨幣戶口，收取及清洗騙款。由去年12月至2024年8月，已清洗超過2000萬元犯罪得益。每個傀儡戶口持有人賣戶口時，會收取數千至一萬元報酬。所有被捕人正被扣留調查。



警方表示，案中99名男受害人，都因同類型騙案報案求助，年齡介乎21至44歲，當中不乏專業人士，例如測量師、工程師、教師及醫生等，總損失超過2000萬元。當中最高一宗損失金額達108萬元，受害人為一名辦公室助理。