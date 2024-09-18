中評社北京9月18日電／據大公報消息，近日美國眾議院通過所謂的“香港經濟貿易辦事處認證法案”，詆毀本港國安法律，抹黑中國和香港，李家超昨日出席行政會議前會見記者時，對此表示強烈譴責。他指出，美國有幾乎全球最嚴厲、廣泛的國安法例，但以國安法為由打擊競爭對手，有政客為求自身政治利益，將損害香港與美國正常貿易關係。他說，許多海外國家都有不少人在香港經商、投資，如果雙方經貿關係受到破壞，受害的會是美國商界，又指如果美方一意孤行，國家會有切實有力的反制措施。



被問到記協早前稱有幾十名記者和他們的家人遭滋擾，部分人外游回港，行程被人知曉，李家超回應指，任何人有需要執法部門協助，可以報案，包括警方，或者所涉及領域的執法部門，例如入境處、海關等。執法部門會秉公辦理。



嚴懲無良中介及外判商



回應近期多宗外勞稱被中介或外判商剝削的投訴，李家超回應指特區政府很關心輸入勞工的議題，已成立跨部門調查隊調查事件。他強調不會容許任何違反香港《僱傭條例》的行為，指有不少投訴涉及代理或中介，會在適當情況下通知內地的一些單位，確保兩地運作都符合要求。



學校三層應急機制須優化



另外，李家超強調，本港勞工政策是重視培育本地勞工，勞工處亦會嚴格審批外勞申請。“要確保我們整體政策既保障本地勞工，亦能確保行業的運作有足夠人手，令到我們的經濟可以正常發展，香港有正常的競爭力。”

