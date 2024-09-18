﻿港燈升級電力基建　抵禦極端天氣

中評社北京9月18日電／據大公報消息，為應對極端天氣愈發頻繁，港燈公司表示，近年採取多項措施提升電力系統抵禦能力，包括南丫發電廠新一批機組的地基，高於超強台風“山竹”襲港時的最高水位，雨水渠設計排水量也足夠應付去年世紀暴雨的降雨量。港燈表示，有信心能夠應對至2100年由惡劣和極端天氣帶來的挑戰。



提高發電廠地基達7米 增防洪設備



港燈表示，南丫島發電廠大部分機組的地基，都達到主水平基準以上6米，最新落成的12號機組、將在2029年落成的13號燃氣發電機組，亦達到主水平基準以上7米，均高於“山竹”襲港時，港島東錄得的最高水位，即主水平基準以上5.45米的水平。



港燈發電科總經理周火勝表示，南丫島上的新、舊發電廠，雨水渠設計排水量分別是每小時240及250毫米，足夠應付去年世紀暴雨每小時158.1毫米的極端天氣。而發電廠內多個關鍵地點設有防波堤和約2米高的防洪牆，今年內港燈亦會在發電廠內近海位置加裝“可拆除式防洪閘”，並陸續為重要關鍵發電設施提升或加裝保護裝置，確保一旦遇上水浸、惡劣以至極端天氣時仍能夠正常運作。



至於現有的變電站，港燈輸配電科總經理楊廣通表示，過去10年已分批為超過280個變電站加裝或提升防洪設備。港燈正加裝或提升擋水牆至6米主水平基準，預計到2026年初完成所有提升工程。當中港島北部13座主要電站中，有10座的地面高度低於6米主水平基準，港燈已為全部發電站安裝防洪閘門。地面的主電站閘門亦已更換為防洪閘門，防水能力提升至＋6.0米主水平基準；另將分區變壓器的跳閘電路改用防水終端或防水外殼保護，部分控制櫃亦改用防水外殼或將其抬高。港燈表示，當天文台發出3號強風信號後，港燈會立刻加派人員留廠進行維修，亦會額外運行多一個發電機組作應變。港燈會在每年風季前清理雨水渠，定期修葺樹木和進行演習提高應對能力，有信心通過設施改良，應對未來因各種極端天氣所帶來的挑戰。