中央送港大熊貓國慶前抵港

中評社北京9月18日電／據大公報消息，中央贈港的一對大熊貓預料國慶節前抵港，行政長官李家超表示大熊貓目前正在四川隔離檢疫，希望年底前與市民見面，但需視乎大熊貓的狀態、健康等；至於一對剛滿月的港產大熊貓龍鳳胎，預料有待明年首季才能亮相，與公眾見面。海洋公園昨日透露負責照顧大熊貓的“奶爸Matt”早於七月已飛往四川，照顧一對即將來港的大熊貓，瞭解牠們特徵、食物偏好同行為，同時讓大熊貓習慣他的存在，並開始進行基本的護理訓練。



港產龍鳳胎料明年首亮相



李家超昨日表示，兩只大熊貓正在四川隔離檢疫，目標本月底抵港，並隔離和適應最少一個月，具體細節仍視乎專家們意見，“我個人當然是希望盡快與大家見面，我心目中是希望年底前。”李家超又表示，港產大熊貓兩姐弟的體態已出現大熊貓的特性，期望盡快與公眾見面，但需聽取專家意見。李家超預計明年首季讓公眾見到大熊貓兩姐弟，讓大家感受到開心喜悅。



海洋公園在官方社交平台發布最新帖文，以趣味方式表達一對大熊貓即將抵港的消息。“奶爸去哪兒”第一集中，表達出大熊貓“樂樂”長時間與飼養員“奶爸Matt”分隔兩地，並與他進行視像通話瞭解近況，“奶爸Matt”則回應稱，“我去了四川，照顧即將來港的新熊貓！”下一張圖片“奶爸Matt”正在打掃地上雜草稱，“這段時間需要讓新熊貓習慣我的聲音、氣味以及存在，當新熊貓開始適應，就慢慢開始與牠們進行基本護理及訓練。”