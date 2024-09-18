特首率團推介投資香港　聚焦金融商貿物流

中評社北京9月18日電／據大公報消息，行政長官李家超昨日出席行政會議前會見傳媒時公布，他將於9月19日率領香港特區政府代表團前往北京，出席9月20日在北京舉行的第27屆“北京.香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會”（京港洽談會）開幕式暨主題推介活動。李家超表示，特區政府代表團會重點推介香港，聚焦金融、科技創新及商貿物流這三個香港極具優勢的產業。＼大公報記者 龔學鳴



今年的京港洽談會以“優勢互補、共創繁榮”為主題，將舉行15場專題推介活動和其他配套活動，更首次增設“投資香港”主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。



推動京港高水平互利共贏



李家超表示，多年來，京港洽談會促進了兩地政府、企業及投資者在不同領域，廣泛和深度交流合作，包括金融、專業服務、科技、“一帶一路”建設等，推動京港兩地高水平互利共贏，創造重大經濟價值。以去年為例，京港洽談會簽約的雙向投資重大專案達到34個，涵蓋商務、科技服務、文化旅遊、數位經濟等多個領域。



特區政府代表團成員包括財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東和行政長官辦公室主任葉文娟等。特區政府亦透過香港貿易發展局、投資推廣署、引進重點企業辦公室等，組織由香港主要商會帶領，由香港工商界知名人士及企業代表等組成的代表團一同出席會議。