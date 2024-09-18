中秋氣氛熱爆　萬家開心過節

中評社北京9月18日電／據大公報消息，在大熊貓熱潮帶動下，在灣仔海濱舉行的中秋節慶主題無人機表演、各區䌽燈會，以至大家手上提著的燈籠，都見到大熊貓的蹤影，有玩具店說，自制的熊貓造型燈籠大受歡迎。有市民盛贊香港的慶節活動愈來愈豐富多彩，“對香港未來有信心”。有食肆說，中秋假期生意好，最重要是用心服務留住客人。＼大公報記者 易曉彤（文） 林良堅、麥潤田、鄧浩朗（視頻）



昨日晚飯後，到街上賞月的市民愈來愈多，今年中秋適逢可以欣賞到超級月亮，街上不少人舉起手機，努力拍攝超月的真貌。在灣仔海濱對開的維港上空，中秋節慶主題無人機表演於晚上8時開始舉行，歷時10分鐘，1000架無人機拼凑出玉兔、大熊貓、火龍等場景，以及“中秋快樂”的祝福字句，在超級月亮映襯下，與市民旅客歡慶人月兩團圓，大家紛紛高舉手機，拍下這浪漫之景。



史上最熱中秋節攝氏35.7度



“近年中秋節，香港愈來愈多節慶活動，太熱鬧了。”市民江小姐和丈夫昨日早早已守候在灣仔海濱，“小時候的中秋節，是婆婆公公爸爸媽媽帶著我出去玩，那時候還沒有䌽燈會、無人機表演這些慶祝活動，唯一的慶祝方式就是去游樂場或者在家樓下，和一班小朋友們玩蠟燭和燈籠。現在的慶祝活動更豐富，更多姿多彩，遍布全港多區。”



江小姐今年特意用500多元，買了兩個紙扎燈籠應節，“一年一次，當然要玩傳統的燈籠應下節，這些傳統手作可能很快就會失傳，所以就靠我們年輕人帶著傳統燈籠出來，帶熱氣氛。”她又說，雖然有人說今年經濟不太好，但都要對未來有信心，大家最重要是開心過節。



在深水埗的福榮街，店舖都掛上了琳琅滿目的中秋節裝飾，彩色的燈籠擺滿店舖每個角落，搖身成為“燈籠街”，前來選購和打卡的市民絡繹不絕。“燈籠優惠價十元一個，快來買”，店主們賣力地叫賣，吸引了不少市民圍觀挑選。

