﻿200中小學生　多元藝術表演賀國慶

中評社北京9月18日電／據大公報消息，教育局昨日（17日）舉辦“慶祝中華人民共和國成立75周年──璀璨藝匯”活動，邀請二○二四年香港學校音樂節、香港學校朗誦節、學校舞蹈節及香港學校戲劇節的傑出學校代表及優勝者，透過音樂、朗誦、舞蹈和戲劇等多元藝術形式，共同慶祝國慶並送上中秋祝福。



加強對中華文化的認知認同



政務司司長陳國基透過視像方式參與“璀璨藝匯”活動，他表示，特區政府銳意推動文化發展，致力使香港成為“中外文化藝術交流中心”，昨日的演出正正展示各位同學在文化藝術領域傑出成就，展現同學們對中華文化的深厚認識。他期待學生能通過藝術說好中國故事，說好香港故事。



教育局常任秘書長李美嫦致辭時表示，“璀璨藝匯”是慶祝中華人民共和國成立75周年的重點活動之一，教育局會持續加強香港學生對中華優秀傳統文化的認知和認同，讓中華文化的薪火繼續在香港這個東西方文化交融的國際都會中，代代相傳。



“璀璨藝匯”匯聚14所學校超過200名中小學生分別以粵曲、中國舞、朗誦、合唱、說故事、樂器演奏、戲劇的形式展示其卓越的藝術水平，促進社會對學校藝術教育及學生學習藝術的認識和支持，瞭解藝術教育讓學生在“德、智、體、群、美”各方面得到均衡發展，實踐全人教育的理念。活動的精華片段將於十月六日及十三日晚上八時在港台電視31播出。