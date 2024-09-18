商場及食肆同慶　紛推“75”優惠

中評社北京9月18日電／據大公報消息，香港地產建設商會昨日表示，會員旗下全港近百間商場即日起在不同時間，推出各式活動和優惠，慶祝國慶75周年，優惠包括消費滿指定金額，送出現金券、戲票、音樂會門票和機票等，餐飲業界超過3000間食肆也紛紛響應，推出多種美食優惠。



身份證有7或5“有著數”



今年是中華人民共和國成立75周年，市民的身份證如果含有7或5數字，10月1日前往大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等指定商場，指定櫃枱出示證明（須登記成為The Point會員），即可換領一張50元電子餐飲券，於指定食肆消費滿150元可用一張，數量有限，先到先得。



國慶黃金周期間，將有大批內地旅客來港。多個大型商場也推出特別優惠，吸引旅客消費，例如利舞台廣場、希慎廣場、禮頓中心等商場舉辦“國慶旅客多重賞”活動，旅客由現時至10月31日，只要登記成為會員，並出示有效非香港護照，可換領500元電子立減券、300元電子優惠券、100元餐飲優惠券。



港鐵商場也推出國慶優惠，本月30日透過應用程式活動送出4.5萬張電子優惠券，總值1050萬元，下月也會向顧客送出7500萬MTR積分。



另外，本地餐飲業界將推出“慶祝國慶75周年飲食業界優惠活動”，超過3000間食肆推出不同美食優惠及指定食物七折，詳情將於本周五公布。翻查紀錄，去年多間連鎖食肆，也提供堂食直接全單七折，中式酒樓普遍是指定菜式或套餐七折優惠，連鎖快餐店則提供特價11元兩個粟米批、7元一件蛋撻等。