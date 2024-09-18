中評社北京9月18日電／網評：不斷提升和完善勞工權益



來源：大公報 作者：林振昇



行政長官李家超將於10月發表新一份施政報告，筆者早前向行政長官提交港九勞工社團聯會的施政報告建議書，當中針對提升勞工權益、改善民生福祉及發展優質產業九大範疇，共提出50項具體政策倡議，期望將香港建設成更宜居、宜業、宜游和宜樂的一流城市。目前社會大致安全穩定，是發展經濟和改善民生的絕佳時機，而提到民生，加強保障全港逾300多萬名打工仔女們的勞工權益，應該是重中之中。



適時調整各項輸入外勞計劃



在勞工政策方面，擴大輸入外勞的問題最近引起社會廣泛關注。個別行業如零售業、餐飲業等的失業率近期呈反復上升趨勢，但相關行業輸入外勞的數目卻急速增加，單是“補充勞工優化計劃”已批准逾2.1萬名外勞來港，其中已獲批輸入的侍應和初級廚師人數已超過5千人。近來不少基層工友都反映，他們從事的工種以往都要依靠加班來賺取足夠收入養家，但自從擴大輸入外勞後，加班時數大幅減少導致收入大跌，而雇主對調整薪酬福利取態也愈趨保守。我們建議政府可制訂停止輸入外勞路線圖，規劃增加本地勞動力的短中長期措施，逐步減少依賴外勞補充人力，並且持續監察勞工市場情況，適時調整各項輸入外勞計劃。



除了保障本地工人優先就業外，確保可享優質就業同樣重要。本地一些基本勞工保障較內地一些省市及其他先進經濟體遜色，以法定產假和男士侍產假為例，目前香港衹有分別14星期和5天，但廣州市的順產產假有178天，以及男士侍產假也有15天之多；而新加坡也有16星期法定產假和可長達4星期的侍產假。



為讓在職父母有更多空間照顧新生嬰兒和家人。我們建議將法定侍產假增加至7天，以及將法定產假進一步延長至18星期，並由政府繼續向雇主提供津貼，以補助額外4星期產假的部分額外薪金開支，發還上限維持現有的8萬元，預計新措施每年惠及約7千名雇員，政府額外財政開支每年僅需增加約1億多元。

