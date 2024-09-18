中評社北京9月18日電／網評：英“抹黑報告”充斥偏見與謬誤



來源：大公報 作者：李颖彰



英國政府再次發表所謂的“香港半年報告”，整份報告充斥著嚴重的偏見、謬誤。報告不僅無視香港國安法和《維護國家安全條例》實施後無損香港經濟、市民依法享有的自由權利等鐵一般事實，還肆意攻擊抹黑香港特區政府。英國當局的做法於法不合、於理不符，是時候停止發表這類荒謬的“抹黑報告”了。



1984年簽署的《中英聯合聲明》，其核心主旨在於，中國恢復對香港行使主權。英方對回歸後的香港無主權、無治權，更無監督權。然而，近年來，英國政府卻屢次以假借各種的名義，對香港事務發表大量不實及誤導評論，妄圖重拾其對香港事務的影響力。這種行為不僅違背國際法的基本原則，更暴露了英國當局的政治意圖。



中央制定實施香港國安法，以及香港特區自行制定《維護國家安全條例》的立法過程完全符合國際法的標準，並且是為了應對香港因外部勢力對國家安全的威脅。2019年的黑暴，香港的社會秩序受到了嚴重破壞，各類暴力行為層出不窮，這些行為對香港的經濟、民生及國際聲譽造成了難以估量的損害。國安法於2020年6月30日頒布實施，對香港止暴制亂、長治久安起到了至關重要的作用。相關法律使得香港的暴力活動大幅減少，社會秩序逐步恢復，經濟活動也得以重新運行。



妄圖“以港遏華”早已人所共知



國安法的立法過程公開透明，並經過各方面的充分討論與審議，而維護國安條例草擬時參考了包括美英等多國的相關法律，內容符合國際上對國家安全的通行標準。事實上，香港這些法例的立法程序，遠較美國及英國的相關國安法律更加透明，也更符合法治精神。

