背水一戰的哈里斯在首場電視辯論中勉強過關

9月10日在美國費城總統辯論媒體中心拍攝的視頻直播畫面顯示，美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯（右）和美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在費城參加電視辯論。（來源：新華社） 中評社北京9月18日電／據大公網報導，美國當地時間9月10日，哈里斯和特朗普的首場電視辯論在費城的美國國家憲法中心舉行，美國廣播公司（ABC）承辦了這次辯論會。



綜觀整個辯論過程，哈里斯處於攻勢，特朗普處於守勢，這在特朗普過去的七次總統候選人電視辯論中不曾有過的，這讓民主黨人大受鼓舞，終於讓他們“舒了一口氣”，稱讚哈里斯展現了前檢察官的強勢，表現出應有的自信，尤其在墮胎以及全民健康保險問題上的回答，讓觀眾印象深刻。



哈里斯嘲笑特朗普迷戀於群眾集會人數、生意上的破產紀錄以及繼承家庭財富等，直戳特朗普的痛處。不過，哈里斯在許多敏感問題上迴避主持人的提問，有意避重就輕，這讓許多觀眾大為不滿，認為對哈里斯的瞭解仍處於“一知半解”。美國主流媒體認為，哈里斯不斷給特朗普挖坑，這位前總統有幾次上了圈套。希拉里此前在《紐約時報》撰文，給哈里斯出主意，“要不斷引誘特朗普上鈎，設法激怒特朗普，讓其脫軌、跑題、情緒失控”。看來，哈里斯部分接受了這一建議，並取得了不錯的效果。



在這場持續一個半小時的辯論過程中，特朗普的表現相對平和，準備十分充分，根本不像他自己聲稱的那樣，不作針對性的訓練。在總結發言時段，特朗普質問哈里斯：“如果你有這麼多解決國家問題的好主意，為什麼在過去三年半沒有付諸實施？”特朗普再次強調，“美國是個失敗的國家，拜登是美國歷史上最糟糕的總統，哈里斯是最糟糕的副總統”，以此強化選民對這屆政府的印象，進一步將拜登與哈里斯進行深度捆綁。顯然，特朗普接受了自己競選團隊的建議，沒有對哈里斯進行太多的人身攻擊，更多地將話題集中於美國經濟、移民、犯罪以及阿富汗、烏克蘭等外交政策話題，基於此，共和黨人普遍認為特朗普贏得了這場辯論的勝利。



值得一提的是，中國話題在整個辯論過程中被提及七、八次，兩位候選人竭力強調對華的強硬立場。哈里斯指責特朗普將芯片賣給中國，幫助中國的軍事產業，威脅美國國家安全。



在第一場辯論結束之後，霍士電視台提議在10月舉行第二場電視辯論，哈里斯團隊迅速作出回應，認為“這是一個有趣的建議，我們可以再來一次”，顯然哈里斯團隊對電視辯論的信心越來越足，不再懼怕與特朗普交戰。皮球再次到了特朗普的腳下，接下來要看他的勇氣和意願了。



