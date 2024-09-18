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以舊換新人氣火爆 假期消費市場活力足
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2024-09-18 12:17:44
以舊換新人氣火爆 假期消費市場活力足 圖源：新華社
中評社北京9月18日電／據新華社報導，近日，天津推出24.8億元規模資金政策支持消費品以舊換新。位於天津市南開區老城廂商圈的京東MALL超級體驗店更是借助中秋假期推出“以舊換新 4重補貼”吸引顧客前來消費。
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