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以舊換新人氣火爆　假期消費市場活力足
http://www.CRNTT.com   2024-09-18 12:17:44


以舊換新人氣火爆　假期消費市場活力足　圖源：新華社
　　中評社北京9月18日電／據新華社報導，近日，天津推出24.8億元規模資金政策支持消費品以舊換新。位於天津市南開區老城廂商圈的京東MALL超級體驗店更是借助中秋假期推出“以舊換新　4重補貼”吸引顧客前來消費。

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