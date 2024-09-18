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馬來西亞最高元首易蔔拉欣將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-09-18 12:07:12


　　中評社北京9月18日電／據新華社消息，外交部發言人華春瑩18日宣布：應國家主席習近平邀請，馬來西亞最高元首易蔔拉欣將於9月19日至22日對中國進行國事訪問。

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