刺殺特朗普嫌疑人或蹲守12小時　未及開槍

9月10日在美國費城總統辯論媒體中心拍攝的視頻直播畫面顯示，美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯（右）和美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在費城參加電視辯論。（來源：新華社） 中評社北京9月18日電／據新華社報導，涉嫌對美國共和黨總統候選人、前總統唐納德·特朗普刺殺未遂的男子瑞安·勞思16日受控兩項聯邦涉槍罪名。當天公布的調查發現顯示，勞思在高爾夫球場外蹲守近12小時，沒來得及開槍便被美國特勤局特工發現。目前尚不清楚他的作案動機。



蹲守未及開槍



勞思現年58歲，16日在佛羅里達州一家聯邦法院短暫出庭，受到有重罪案底卻非法持槍、非法持有序列號不明槍支的指控。法官不允許保釋，以擔心他可能潛逃為由下令繼續羈押。路透社和美聯社的報導說，隨著調查深入，勞思可能受控更多罪名。



15日下午，特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘自家高爾夫俱樂部打球時遭遇未遂刺殺。這是特朗普今年第二次遇刺。上次發生在7月中旬一場競選集會上。當時特朗普耳朵受傷，開槍行凶的20歲男子被當場擊斃。



聯邦調查局通過勞思的手機定位信息判斷，勞思可能自15日凌晨1時59分起攜步槍和食物在高爾夫球場外蹲守，一直等到當天13時31分，長達11個半小時。美國特勤局代理局長羅納德·羅16日說，特朗普去高爾夫球場打球並未列入其公開行程，暫不清楚勞思是否知曉特朗普當天會出現在球場。



特勤局說，一名特工巡視球場6號球洞區域，發現灌木叢中伸出一根步槍槍管，距當時正沿5號球洞球道行進的特朗普僅三四百米。特勤局特工隨後朝槍管方向開槍，勞思未來得及開槍就棄槍逃跑。按特勤局說法，特朗普當時並不在勞思視線範圍內。



據報導，勞思駕駛一輛已報失竊的汽車逃跑，約40分鐘後在鄰縣被抓獲。調查人員在勞思蹲守現場發現一支裝有瞄准鏡並帶有子彈的半自動步槍、一部運動數碼相機和一塑料袋食品。



