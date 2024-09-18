新疆：環博斯騰湖公路通車 圖源：人民網 中評社北京9月18日電／據人民網報導，2024年9月15日，位於新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州境內的環博斯騰湖公路通車儀式在博湖縣博斯騰湖白鷺洲景區舉行。這條全長200餘公里的環湖公路，不僅將博斯騰湖周邊的美景串聯起來，還穿越了艾勒遜烏拉沙漠、戈壁鹽碱灘與豐富的濕地。



環博斯騰湖公路的通車，不僅為自駕游愛好者們提供了一個絕佳的旅遊目的地，也為當地的旅遊業發展注入了新的活力。