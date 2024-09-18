香港舉辦多項活動慶祝中秋佳節

9月17日，人們在香港利東街與大紅燈籠合影，歡慶中秋佳節。（來源：新華社） 中評社北京9月18日電／花好月圓日，一年中秋至。據新華社報導，17日，香港天文台一度錄得最高氣溫35.5攝氏度，是有記錄以來最熱中秋節。隨著一輪圓月緩緩升起，忙碌了一天的香港市民開啟中秋假期，一副熱鬧非凡的中秋圖景徐徐展開。



中秋之美代代傳承



張燈結彩歡慶佳節是中國人特有的浪漫與儀式感。中秋節期間，豐富的燈會漸次點亮全港：香港文化中心露天廣場以龍為設計靈感的《月上龍宮》花燈，向市民遊客介紹著國家航天發展的成就；百年建築香港藍屋掛起數百盞手工花燈，展示著大家對傳統文化的傳承和對社區文化的愛護；青衣公園以傳統文化為靈感設計的花燈，與詩詞歌賦相呼應，呈現出一幅“詩情畫意伴明月”的絢麗畫卷……



明月高懸，燈火璀璨，游人如織。在維多利亞公園，以“國風·港味”為主題的中秋彩燈會正在舉行，通過一個個融合傳統與現代設計的璀璨花燈，呈現中華文化的瑰麗風韵和香港的地道風貌。



香港市民黃家樂一家三口身著漢服手持團扇前來觀燈，“巨型叉燒飯”花燈讓他們一家最為印象深刻。“原來傳統花燈結合港式元素也可以如此適配，讓人眼前一亮。”



在不少香港市民的眼中，中秋提燈籠是家裡幾十年來不變的“保留項目”，在星星點點的流動中，傳承著華人的習俗文化。



維園內，猜燈謎、華服秀、手工藝示範……伴隨著花燈晚會的音樂，一個花燈製作攤位被眾多遊客圍得嚴嚴實實，攤位負責人王女士忙著幫大家製作花燈。有著十餘年花燈製作經驗的王女士認為，中秋節花燈寓意著團圓和美好的祝福。“今年很開心能和志同道合的同行在維園為大家製作花燈，希望帶給市民更多歡樂。”她說。



走在路上，不少市民和遊客身著漢服或手提花燈漫步在充滿現代感的街頭，橙黃的燈光與天上的明月相互映襯，營造出溫馨祥和的節日氛圍，仿佛踱步在大唐的長安坊市，傳承的意義在此刻具象化。



