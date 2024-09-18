緊盯國資監管責任落實　推動補齊管理短板

福建省泉州市洛江區紀委監委聚焦國有資產閑置問題，不斷強化監督保障，推動完善國有資產相關配套管理制度，優化盤活國有資產。圖為近日，該區紀檢監察幹部到某安置小區瞭解閑置房產通過競價等方式盤活的情況。圖源：中國紀監察報 中評社北京9月18日電／據中國紀監察報報導，國有資產資源來之不易，是全國人民的共同財富。盤活閑置資產是貫徹落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，推動經濟社會高質量發展的重要舉措。有效盤活存量資產，對於提升基礎設施運營管理水平、合理擴大有效投資以及降低政府債務風險、降低企業負債水平等具有重要意義。



從近年來紀檢監察機關查處的案例看，有的黨員領導幹部不正確履行職責，造成國有資產閑置浪費；有的熱衷上馬基建項目，造成國有資產重大損失和嚴重閑置浪費。各級紀檢監察機關堅持問題導向，緊盯國資監管責任落實，織牢織密監督網絡，推動全面梳理存量資產、盤活閑置資產，提升國有資產治理能力，促進資產保值增值。



國有企業管理人員工作失職失責，造成廢舊物資閑置並丟失，帶來不良影響



“單某身為國有企業職業經理人，本應履行好受托管理的職責，但他卻對廢舊物資不管不顧，致使公司國有資產丟失。”提起經手的案件，湖北省襄陽市漢江國有資本投資集團有限公司（簡稱“漢江國投”）辦案人員記憶深刻，認為這是典型的國有企業管理人員工作失職案例。



2018年，襄陽市將“城區集中供暖工程”納入市政府“十件實事”，由漢江國投負責建設和運營。



2018年9月，漢江國投下屬子公司襄投能源負責對16個小區進行供暖改造時，將拆除的鋼管、閥門、暖氣片等廢舊物資，堆放在位於環山路附近的一處自有閑置空地上。



直至2021年3月，因廢舊物資處理工作需要，襄投能源組織對市區供熱管線巡查，才發現該批物資已全部丟失。



調查發現，襄投能源原總工程師（職業經理人）單某，作為相關小區供暖改造項目分管領導，未履行妥善處置廢舊物資的管理職責，在物資露天堆放長達30個月期間，僅去現場查看過一次，也未安排專人負責管理。2019年8月，襄投能源召開經理辦公會，要求對廢舊物資合理分類、強化管理，單某仍不制定措施，不安排人員負責。



不僅如此，當工作人員報告物資丟失情況時，單某既不及時主動向公司主要負責人匯報，也沒有採取措施進行補救，時隔半個月才去現場查看。物資丟失後，經上級領導督促，單某才去公安機關報案。



2022年，漢江國投紀委（監察專員辦）嚴肅查處單某違反工作要求，不正確履行職責，造成國有資產丟失的違法案件。同年9月，單某受到政務撤職處分，被解除聘用關係。



漢江國投紀委（監察專員辦）有關負責同志認為，案件背後暴露出責任意識缺失、工作作風不實，以及制度監管不力，管理層層失守等問題。



襄投能源作為新組建的國有供暖改造公司，亟需專業技術人才，單某被作為職業經理人引進，負責供暖市場開發、供暖終端客戶項目完善和改造。而單某擔任國有企業職業經理人後，沒有真正把自己當成國有資產的“保管員”“守護者”，明知露天堆放的物資存在風險隱患，仍聽之任之。



案發時，襄投能源成立不久，各項規章制度尚不完善，人員結構也較為年輕，遇到新情況新問題，有時辦法不多，採取“拖”字訣。由於對相關政策把握不准，公司物資管理制度一直未能出台。在落實上級決策部署時，僅以會議形式進行督辦，事後並無督導檢查，導致壓力傳導上重下輕。