依規依紀對涉嫌違法犯罪黨員給予處分

上海市寶山區紀委監委充分運用綜合研判機制，加強對違紀違法案件的分析研究，把牢案件處置關。圖為該區第四紀檢監察室聯合案件審理（法規）室對涉嫌違法犯罪黨員的黨紀處分進行研究討論。圖源：中國紀檢監察報 中評社北京9月18日電／據中國紀檢監察報報導，黨的紀律是黨員的底線，國家法律是公民的底線。黨的先鋒隊性質和執政地位，決定了黨的紀律必然嚴於國家法律。《中國共產黨紀律處分條例》（以下簡稱《條例》）第二十八條規定，對違法犯罪的黨員，應當按照規定給予黨紀處分，做到適用紀律和適用法律有機融合，黨紀政務等處分相匹配。《條例》第二十九條規定了對涉嫌犯罪黨員的紀律處分，其適用情形是什麼？黨員涉嫌犯罪的，怎麼根據情節輕重確定處分檔次？對涉嫌違法的黨員給予紀律處分有哪幾種情況，實踐中需重點注意哪些問題？新修訂的《條例》增寫對違反國家財經紀律行為的處分規定，如何理解該規定？如何理解把握《條例》“先處後移”的要求？我們特邀紀檢監察幹部進行討論。



《條例》第二十九條規定了對涉嫌犯罪黨員的紀律處分，其適用情形是什麼，黨員涉嫌犯罪的，怎麼根據情節輕重確定處分檔次？



高長彬：犯罪，是指依據刑法規定應當受到刑罰處罰的危害社會的行為。黨組織在紀律審查中發現黨員涉嫌犯罪的，必須給予黨紀處分。《條例》第二十九條對黨員涉嫌犯罪行為採取概括加列舉的表述方式，重點突出了監察法第十一條第（二）項規定的七類職務犯罪行為，主要是考慮到紀檢監察機關一體履行紀檢、監察職責，以及公職人員中絕大多數是黨員的實際情況；同時，該條規定對涉嫌犯罪的黨員，應當給予撤銷黨內職務、留黨察看或者開除黨籍等黨紀重處分。



黨紀處分並不以司法審判為前提，黨組織在紀律審查中發現黨員存在涉嫌犯罪行為的，一般應當及時作出黨紀處分。實踐中，主要有以下兩種情形。



第一種情形是黨員的行為尚未受到刑事責任追究，即司法機關尚未作出判決、裁定、決定，其中既包括正處在刑事責任追究過程中，司法機關尚未作出判決、裁定、決定的情形，也包括犯罪已過追訴時效期限，不追究刑事責任的情形。



這裡的“判決、裁定”，是指人民法院作出的有罪判決、裁定。不包括一審法院作出的終止審理的裁定或者宣告無罪的判決；二審法院對不服一審判決的上訴、抗訴案件，經過審理後，認為原判決事實不清楚或者證據不足，作出的撤銷原判，發回原審法院重新審判的裁定等。這裡的“決定”，一般是指人民檢察院對於犯罪情節輕微，依照刑法規定不需要判處刑罰或者免除刑罰的情形，按規定程序作出的不起訴決定。不包括公安機關、人民檢察院作出的立案偵查決定、撤銷案件決定；人民檢察院作出的絕對不起訴或者證據不足不起訴的決定等。



第二種情形是司法機關已作出一審判決等，但尚未生效的情況。這裡主要是指一審法院已作出有罪判決，尚在上訴和抗訴期限內的情形。



綜上，《條例》第二十九條適用於在司法機關作出判決、裁定、決定之前給予黨紀處分的情形，也即通常所說的黨紀處分先行。如果司法機關已經作出生效判決、裁定、決定，則應當依照《條例》第三十三條、第三十四條、第三十五條等規定處理。