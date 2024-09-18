首屆“仙台中國節”在日本仙台市舉行

中評社北京9月18日電／據新華社報導，首屆“仙台中國節”活動近日在日本宮城縣仙台市開幕，中國駐新潟總領事崔為磊、宮城縣知事代表千阪守、仙台市市長代表柳津英敬、宮城華僑華人聯合會會長薛鬆濤等中日各界人士出席開幕式。



仙台市是日本東北地區經濟、交通和教育中心，對華友好淵源深厚，魯迅就曾就讀於仙台市的東北大學，目前該校有千餘名中國留學生。



中國駐新潟總領事崔為磊表示，今年恰逢魯迅先生留學仙台120周年，明年還將迎來長春市與仙台市締結友好城市45周年。舉辦仙台中國節，旨在集中展示中國的傳統文化和現代化成就，推介中國的多彩旅遊資源，激發大家瞭解中國、認識中國、走進中國的興趣。希望這一活動長長久久辦下去，成為仙台市民的又一個節日。



仙台市文化觀光局局長柳津英敬代讀仙台市市長郡和子的開幕致辭。郡和子表示，“‘仙台中國節’作為市民交流的新平台，能夠展示中國傳統文化、美食和藝術，我感到非常高興。眾所周知，仙台是魯迅先生曾經留學的地方，目前在仙台有超過1400名來自中國的留學生，每當看到他們在此刻苦學習的身影，我總是深切感受到與魯迅先生的深厚淵源。明年是仙台與長春市締結友城45周年，我們將繼續努力推動仙台市與長春市乃至中國的交流。”