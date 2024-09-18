希臘一煉油廠發生火災致4人受傷

中評社北京9月18日電／據新華社報導，希臘科林斯地區的一家煉油廠17日發生火災，目前已造成4人受傷。



據希臘媒體報導，發生火災的煉油廠屬於希臘摩托石油公司，距離首都雅典約60公里。目前，火災已造成4人燒傷，傷員已被送往醫院救治。17日深夜，火勢已得到控制，目前尚不清楚起火原因。



希臘消防部門表示，滅火工作預計還將持續數小時，通往科林斯地區的高速公路部分入口被關閉。