【
大
中
小
】 【
打 印
】
希臘一煉油廠發生火災致4人受傷
http://www.CRNTT.com
2024-09-18 17:12:13
中評社北京9月18日電／據新華社報導，希臘科林斯地區的一家煉油廠17日發生火災，目前已造成4人受傷。
據希臘媒體報導，發生火災的煉油廠屬於希臘摩托石油公司，距離首都雅典約60公里。目前，火災已造成4人燒傷，傷員已被送往醫院救治。17日深夜，火勢已得到控制，目前尚不清楚起火原因。
希臘消防部門表示，滅火工作預計還將持續數小時，通往科林斯地區的高速公路部分入口被關閉。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
希臘漢學中心正式揭牌運營
(2024-09-04 16:19:52)
多種因素導致希臘面臨水資源短缺問題
(2024-08-30 16:26:49)
希臘首都東北郊山火得到控制
(2024-08-14 12:48:28)
希臘山火蔓延 歐盟急調消防員撲救
(2024-08-14 12:39:58)
F-35搶占歐洲軍機市場
(2024-08-03 08:30:13)
歐盟專家抵達希臘協助應對“羊瘟”疫情
(2024-07-25 14:12:40)
波蘭和希臘呼籲歐盟建立聯合防空體系
(2024-05-25 08:32:26)
希臘總理批評北馬其頓新總統國名提法
(2024-05-14 16:35:13)
土希領導人同意保持兩國關係發展勢頭
(2024-05-14 16:34:30)
希臘今夏開始從埃及引入短期工
(2024-05-12 10:19:58)