特朗普指責拜登哈里斯煽動仇殺

中評社北京9月18日電／據大公網報導，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普15日在佛州打高爾夫球時遭未遂刺殺。特朗普16日稱，民主黨籍現總統拜登，以及民主黨總統候選人、副總統哈里斯發表“煽動性言論”，導致他遭到刺殺。



特朗普16日聲稱，在西棕櫚灘特朗普國際高爾夫俱樂部試圖刺殺他的槍手勞斯“聽信了拜登和哈里斯的言論，並付諸行動”。他說：“他們（拜登和哈里斯）的言論導致我遭到襲擊，我是要拯救這個國家的人，而他們是從內部摧毀這個國家的人。”拜登和哈里斯將特朗普描述為“民主的威脅”。但美媒指出，特朗普也一直用煽動性言論攻擊民主黨人，指責他們是“內部敵人”和“害蟲”。



勞斯15日被逮捕，目前面臨兩項槍支犯罪指控，包括作為重罪犯持有武器和持有抹去序號的槍支。若兩項罪名成立，他將面臨最高20年監禁。勞斯的作案動機仍在調查中。社媒紀錄顯示，勞斯曾支持特朗普，但近年對他在烏克蘭政策等議題上的立場感到失望，甚至在去年自行出版的書中呼籲伊朗暗殺特朗普。



美國特勤局稱，特朗普並未出現在勞斯的瞄准鏡中，勞斯也未來得及對特朗普開槍。特勤局承認，由於打高爾夫球並不是特朗普的正式日程，特工未提前對高球場附近進行安全檢查，讓勞斯得以埋伏12小時未被發現。