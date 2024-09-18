墨西哥西北部暴力衝突已致30人死亡

中評社北京9月18日電／據新華社報導，墨西哥國防部長桑多瓦爾17日說，墨西北部錫那羅亞州自9日起不斷發生暴力衝突，已造成至少30人死亡。



桑多瓦爾當天在墨西哥總統洛佩斯的早間例行記者會上說，目前已逮捕30名犯罪組織成員並繳獲115支槍支。墨政府正加強對這一地區的安全管控和對公民的保護，以減少暴力事件發生。



據多家媒體報導，這次暴力衝突加劇的主要原因是錫那羅亞州販毒集團內部爭鬥。