中秋假期北京接待遊客817.2萬人次

中評社香港9月18日電／北京市文化和旅遊局發佈數據顯示，2024年中秋假期，北京累計接待遊客817.2萬人次，其中，重點監測的212家旅遊景區（地區）累計遊客接待總量769.1萬人次，同比增長13.6%。



新華社報導，今年中秋假期，花燈遊、賞月遊、文博遊、京郊遊、微度假、跨城觀演+旅遊、特色商圈遊等成為出遊主旋律。在北京園博園舉辦的“京綵燈會”創新融合自貢燈會與北京文化，九大主題區展出綵燈200餘組、綵燈掛件10萬件，為歷年來北京規模最大、非遺工匠最為集中的燈會，假日期間接待遊客13.9萬人次。



數據顯示，中秋假期北京遊客接待量排名前十的景區（地區）為王府井、前門大街、南鑼鼓巷、首鋼園、頤和園、天壇公園、北京藍色港灣、奧林匹克森林公園、奧林匹克公園、地壇公園。北京鄉村遊累計接待遊客145.5萬人次，營業收入17053.6萬元，遊客接待量前三位的是延慶區、密雲區、懷柔區。



中秋假期，北京舉辦展覽展示、非遺體驗、閱讀推廣等403項、425場群眾文化活動，參與市民15.36萬人次。舉辦營業性演出281台、932場，吸引觀眾26.7萬人次，票房收入8220.9萬元，演出場次、觀眾人數、票房收入同比分別增長7.4%、27.5%、190.4%。



北京假日期間倡導景區採取早開門、晚關門延時開放的措施，最大程度滿足市民遊客假日參觀遊覽需求。北京市文旅部門推出10條“漫步北京”落日觀景和浪漫賞月主題遊線路及12條金秋鄉村藝術漫遊線路；發佈“月光下的北京”夜遊推薦榜單，涵蓋60個多元夜間文旅資源要素和新業態、新場景，彰顯夜京城魅力。