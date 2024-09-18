日本學者來華披露731部隊罪證檔案

中評社北京9月18日電／據新華社報導，九一八事變爆發93周年之際，為聯合開展日本細菌戰研究，日本學者、黑龍江外國語學院特聘教授鬆野誠也向侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館披露一份731部隊新檔案，名為《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》。



這份檔案是鬆野誠也在日本國立公文書館發現的。它是由日本陸軍復員課在1945年編制完成，共267頁，詳細記載了從1944年2月至1945年8月日本細菌戰部隊的“技師”基本資料，總計100人。其中，包括731部隊57名，100部隊16人，1644部隊11名，9420部隊9名，1855部隊7名，對其上任時間、晉升履歷、出身大學、取得成績等有明確記載。



鬆野誠也說，“技師”是指從事專門技術職業者，是享受高等官待遇的技術官員和核心研究力量，被編入陸軍軍屬序列，多擔任各研究部門負責人，主要從事各種細菌實驗和醫學研究。



侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員金士成介紹，初步研究發現，731部隊對技師從事人體實驗具有一套嚴格的評價和考核制度。在這些技師的表格上，標有“優秀”“良好”等紅色字樣。“凍傷班班長吉村壽人擁有4個‘優秀’、1個‘良好’，可見他從事的凍傷實驗得到了很高的評價。”他說。