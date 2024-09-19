國新辦發布會介紹第三屆全球數字貿易博覽會

商務部部長助理唐文弘（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於18日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘、浙江省副省長盧山、杭州市市長姚高員介紹第三屆全球數字貿易博覽會有關情況，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗：女士們、先生們，大家下午好！歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。第三屆全球數字貿易博覽會將於近期在浙江杭州舉辦。今天我們邀請到商務部部長助理唐文弘先生，浙江省副省長盧山先生，杭州市市長姚高員先生，請他們向大家介紹情況，並回答大家關心的問題。出席今天新聞發布會的還有：商務部電子商務和信息化司司長朱咏女士。下面，首先請唐文弘先生作介紹。



商務部部長助理唐文弘：謝謝主持人。女士們、先生們、記者朋友們，大家下午好。9月25至29日，第三屆全球數字貿易博覽會將在浙江杭州舉辦。借此機會，我代表商務部，感謝各位媒體朋友對商務工作的關心和支持！



去年，習近平主席向第二屆數貿會致賀信，為創新發展數字貿易、辦好數貿會指明了方向、提供了遵循。一年來，商務部和浙江省認真落實習近平主席重要賀信精神，全力以赴做好第三屆數貿會的籌辦工作，努力搭建支撐數字貿易改革創新發展的全球公共服務產品。



我們聚焦開放。努力把開放的蛋糕做大，在擴大國際合作中提升開放能力，把數貿會作為展現高水平開放的重要平台。在展覽展示方面，32個國家和地區的龍頭企業參展，國際企業參展數量和面積占比均超20%。除主賓國哈薩克斯坦、泰國打造國家館外，還將首次設立國際友城館和海外產業館，美國波士頓等城市將組織企業集中參展。在首發首秀方面，400餘項新產品、新技術中約1／4來自國外，比例遠超上屆。在洽談對接方面，繼續舉辦數字自貿區產業對接會，首次同期舉辦投資中國—開發區對話500強等活動，國際客商數量約為上屆三倍。