商務部：“絲路電商”合作先行區獲積極成效

商務部部長助理唐文弘（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於18日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘、浙江省副省長盧山、杭州市市長姚高員介紹第三屆全球數字貿易博覽會有關情況，並答記者問。唐文弘在回答提問時表示，創建“絲路電商”合作先行區是推進高質量共建“一帶一路”的重大舉措，也是擴大電子商務領域制度型開放的重要內容。上海“絲路電商”合作先行區建設近一年來，各項任務全面展開，取得積極成效。我們將更好發揮先行區在電商領域改革開放的突破攻堅作用，爭取形成更多制度型開放成果，打造數字經濟國際合作新高地，為高水平對外開放貢獻力量。



有記者提問道，去年10月，國務院批覆同意在上海創建“絲路電商”合作先行區，穩步推進電子商務領域的制度型開放。目前先行區建設已經將近1年，能否介紹有關情況？謝謝。



唐文弘表示，創建“絲路電商”合作先行區是推進高質量共建“一帶一路”的重大舉措，也是擴大電子商務領域制度型開放的重要內容。上海“絲路電商”合作先行區建設近一年來，各項任務全面展開，取得積極成效。



一方面，我們為擴大電子商務制度型開放提供了平台支撐。主動對接8個CPTPP和DEPA條款，在貿易便利化、跨境數據流動等方面取得10項制度創新成果，形成了5項可復制推廣經驗。我舉3個“首創”的例子，上海數據交易所發布全球首個數據交易所交易規則體系，實現首筆航貿再保險數字人民幣跨境支付業務，中國企業電子提單解決方案首次被跨國航運公司應用簽發。



另一方面，我們為培育新質生產力新動能搭建了先行先試載體。創新主體迅速壯大，已經引進近百家電子商務上下游企業。我們還在匈牙利、新加坡、香港等地舉辦推介會對接境外企業。“絲路電商”服務體系日漸完善，金融服務站提供跨境收付結算、跨境投融資、信用保險等一攬子服務。