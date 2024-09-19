浙江副省長：浙江跨境電商具三個主要特點

浙江省副省長盧山（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於18日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘、浙江省副省長盧山、杭州市市長姚高員介紹第三屆全球數字貿易博覽會有關情況，並答記者問。盧山在回答提問時表示，浙江在發展跨境電商方面具有比較明顯的優勢。浙江率先實現跨境電商綜合試驗區省域的全覆蓋，而且跨境電商的出口規模在全國穩居第二。同時還具有“聚”“通”“效”三大主要特點。



有記者提問道，2023年我國跨境電商進出口達到了2.38萬億元，有效助力外貿增長。請問浙江作為跨境電商大省，在發展跨境電商方面有什麼考慮？



盧山表示，黨的二十屆三中全會明確，要創新發展數字貿易，推進跨境電商綜合試驗區建設。浙江在發展跨境電商方面具有比較明顯的優勢。浙江率先實現跨境電商綜合試驗區省域的全覆蓋，而且跨境電商的出口規模在全國穩居第二。我們覺得，浙江的跨境電商有三個主要特點：



第一個特點可以用“聚”字來反映。聚就是商品匯聚的高地。舉個例子，大家都知道，義烏是世界小商品之都，在義烏匯聚了全球210萬種商品，同時每天在義烏還有2800萬個快遞，從浙江發往世界各地。在浙江義烏可以方便地做到“買全球、賣全球”。



第二個字是“通”，通達的通。我們很早就推進海港、空港、陸港、信息港“四港”聯動工作，努力實現整個物流體系、交通體系的優化升級，確保物流運輸降本增效。特別是在寧波舟山港，擁有253條國際航線，在寧波舟山港可以通達全球600多個港口，是浙江企業也是全國各個企業出海拓市場的一個主要通道。



第三個字是“效”，效率的效。浙江很早就建立了跨境電商的“三單”管理機制，就是出口訂單、物流單、支付單，推行7＊24小時的通關保障措施，通關效率長期處在全國前列。



最近，省委、省政府積極響應和順應貿易方式的新變革，制定出台了《浙江省加力推動跨境電商高質量發展行動計劃》，這個計劃簡單說就是“123”的架構。