9月18日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍9月18日主持例行記者會，並就美對台軍售、歐盟對華電動汽車的反補貼調查等問題回答記者提問。以下是記者會全文：



總台央視記者：能否介紹馬來西亞最高元首易蔔拉欣訪華安排？中方如何評價當前中馬關係？對此訪有何期待？



林劍：中國同馬來西亞傳統友誼源遠流長，是守望相助、合作共贏的好鄰居、好夥伴。去年3月，習近平主席同安瓦爾總理就構建中馬命運共同體達成重要共識，為新時期中馬關係發展指明了方向。今年是中馬建交50周年暨“中馬友好年”，李強總理6月成功對馬來西亞進行正式訪問，為中馬關係發展注入新動力。



易蔔拉欣最高元首此訪是他就任後對東盟外國家的首訪。習近平主席將為易蔔拉欣最高元首舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談。李強總理將會見易蔔拉欣最高元首。中方願同馬方一道，以此訪為契機，賡續傳統友誼，深化發展戰略對接，拓展互利合作，進一步豐富中馬全面戰略夥伴關係內涵，推動中馬命運共同體建設取得新成果。



共同社記者：據日本政府發布的消息，18日上午深圳日本人學校的一名學生遭遇一名男性襲擊被刺傷住院。請問發言人能否介紹該事件的更多細節？另外這已經是今年第二次針對在華日本學生的襲擊。中方如何看待這類事件？是否認為這類事件還是偶發事件？



林劍：9月18日上午，深圳日本人學校一名10歲學生在距離學校門口約200米的位置，被一男子刺傷。受傷學生第一時間被送醫並在全力搶救中，凶手已經被當場抓獲，案件還在進一步調查中。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。