商務部：將發布《中國數字商務發展報告》

商務部電子商務和信息化司司長朱咏（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於18日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘、浙江省副省長盧山、杭州市市長姚高員介紹第三屆全球數字貿易博覽會有關情況，並答記者問。商務部電子商務和信息化司司長朱咏在回答提問時表示，這次數貿會將發布《中國數字貿易發展報告》等一系列研究成果，其中《中國數字商務發展報告》是首次發布的。我們將深入實施三年行動計劃，加快推動商務各領域數字化發展，為服務構建新發展格局作出更大貢獻。



有記者提問道，剛剛發布人提到，本次數貿會期間，將發布《中國數字商務發展報告》，請介紹一下相關情況。



朱咏表示，這次數貿會將發布《中國數字貿易發展報告》等一系列研究成果，其中《中國數字商務發展報告》是首次發布的。大家都知道，中國政府高度重視數字經濟的發展。數字商務作為數字經濟在商務領域的創新實踐，是商務領域發展新質生產力的新動能。商務領域主體龐大、載體多樣、場景豐富。近年來，商務部加快推動流通、消費、投資、貿易、國際合作等商務各個領域的數字化發展，取得了積極成效。



在發展基礎方面，商務大數據應用持續深化，我們初步實現了關鍵指標的監測預測，有效提升了商務數字化治理水平。在消費方面，中國網絡零售規模已經連續11年位居全球首位，根據國家統計局的數據，今年以來，全國實物網零增速持續高於社零增速，特別是其中數字消費，還有在線服務消費增勢較好，成為擴消費的強支柱。在貿易方面，今年上半年，跨境電商占貨物進出口的5.7%，貿易的數字化水平也在不斷提升。在雙向投資方面，今年上半年，高技術產業實際使用外資占全國實際使用外資比重超過了35%，數字經濟領域對外直接投資增長30%。在對外開放方面，我們積極推進加入CPTPP和DEPA的進程，發布了《數字經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》，“絲路電商”夥伴國也增加到33個，可以說數字領域的開放合作在不斷擴大。



為了更好地促進數字商務的高質量發展，今年4月，商務部發布了數字商務三年行動計劃，這裡面主要實施五項重點行動，第一是“數商強基”行動，持續夯實數字商務的發展基礎；第二是“數商擴消”行動，更好地激發數字消費活力；第三是“數商興貿”行動，加快培育對外貿易新優勢；第四是“數商興產”行動，推動賦能現代化產業體系建設；第五是“數商開放”行動，不斷地深化數字經濟的國際合作。以上這些內容都將在《中國數字商務發展報告》中予以呈現。我們將深入實施三年行動計劃，加快推動商務各領域數字化發展，為服務構建新發展格局作出更大貢獻。

