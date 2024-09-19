外交部回應美對台軍售：中方堅決反對

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月19日電（記者 海涵）外交部發言人林劍18日在回答有關美國對台軍售的提問時表示，中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方採取堅決反制措施，已宣布將對9家美國軍工企業實施制裁。



有記者問，據報導，9月17日，美國國防部國防安全合作局發布聲明稱，美國務院已批准一項總額約2.28億美元的對台軍售，包括飛機和相關設備的返還、維修、重新裝運服務等。中方對此有何評論？



林劍說，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，損害中美關係和台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中方採取堅決反制措施，已宣布將對9家美國軍工企業實施制裁。



林劍表示，美方持續武裝台灣，為賴清德和民進黨當局頑固推行“台獨”、挑釁一個中國原則撐腰打氣。這一事實再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是“台獨”勢力分裂活動和以美國為首的外部勢力對其縱容支持。必須指出，民進黨當局妄圖“以武謀獨”，美國執意“以武助獨”，必將引火燒身，自食惡果，只會以失敗告終。



“台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。”林劍指出，任何人都不要低估中方反對“台獨”、捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，立即停止武裝台灣的危險趨勢，停止縱容支持“台獨”，停止破壞台海和平穩定。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

