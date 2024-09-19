杭州市長答中評：全力建設全國數字貿易強市

杭州市市長姚高員（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於18日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘、浙江省副省長盧山、杭州市市長姚高員介紹第三屆全球數字貿易博覽會有關情況，並答記者問。姚高員在回答中評社記者提問時表示，杭州以舉辦數貿會為契機，這幾年在數字貿易立法、制度型開放等方面先行先試，全力建設全國數字貿易強市。杭州在數字經濟、數字支付、數字治理等方面開展了一些創新、探索和實踐，我們將依托數貿會高能級平台，聚力打造全國數字貿易創新策源地。



中評社記者提問道，數貿會的舉辦為推動數字貿易增長提供了重大機遇，作為數貿會的承辦城市，請問杭州在發展數字貿易方面開展哪些實踐？成效又是如何？



姚高員表示，大家都知道，黨的二十屆三中全會明確提出“創新發展數字貿易”。我們以舉辦數貿會為契機，這幾年在數字貿易立法、制度型開放等方面先行先試，全力建設全國數字貿易強市。我想，在這幾年實踐當中，我們有四個方面做法，我在這裡作介紹。



第一，率先出台了全國首部數字貿易領域的地方性法規。今年6月1日，杭州出台並實施了《杭州數字貿易促進條例》，這個條例對業態模式、主體培育、開放合作、保障措施等方面進行了規範，構築起了與數字貿易創新發展相適應、相配套，與國際高標準經貿規則相銜接、相融合的法規制度，為促進數字貿易健康發展提供了法治保障。



第二，加快培育以貿易數字化為引領的跨境電商新動能。剛剛盧山副省長專門介紹了浙江省在跨境電商發展方面的一些成效和下一步的一些設想、做法。杭州跟全省其他地方一樣，借助數貿會的東風，促進杭州跨境電商的跨越式發展。尤其是杭州2015年在商務部的支持下，獲批全國首個跨境電商綜試區以來，跨境電商賣家已經增加到6.3萬家，頭部跨境支付企業占到了全國的40%左右，海外倉面積占了全國的三分之一左右。



第三，全力打造以數字貿易為核心的產業地標。以數貿會為窗口，以首批12個特色園區為載體，杭州正在積極推進中國數貿港建設。落地百億級服務數字貿易的產業基金，牽頭制定30項以上的數字貿易領域標準，成立杭州數據交易所，發出了全國第一張“數據合規流通數字證書”，去年我們數字貿易額突破了3000億元。