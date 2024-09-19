快評：ECFA逾36%中止　責在賴當局

中評社快評／大陸財政部18日發布中止兩岸ECFA第三波關稅減讓項目，自2024年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。



2023年底、2024年5月，大陸已分別兩次中止ECFA關稅減讓，主要集中在石化產品、紡織、機械、鋼鐵等工業產品，這次則以農產品為主。三波被中止關稅減讓的產品合計已達180項，總數約500項的ECFA早收清單產品已有36%宣告結束。



國台辦發言人陳斌華18日晚間表示，國務院關稅稅則委員會決定停止執行對台34項農產品免徵進口關稅政策，國台辦強烈支持。陳斌華指出，賴清德當局上台以來，頑固堅持“台獨”立場，不斷進行“謀獨”挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入，嚴重損害兩岸同胞福祉。



ECFA是兩岸最具指標性協定，早收清單部分不管是貨物貿易、服務貿易或農產品，大陸給予台灣的品項數量，均明顯多過台灣給予大陸，其背景是在兩岸關係正向發展之下，對台灣讓利。賴清德當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，煽動兩岸對立對抗和經濟“脫鈎斷鏈”，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。



可以說，大陸再次對兩岸經貿出手，是對“台獨”的有力反制，責任完全在賴清德當局。如果兩岸僵局不解決，大陸接下來的制裁措施可能還會一波接一波。賴當局須正視兩岸經貿關係正常化的重要性，儘速改弦更張，如此才可能避免整個協議未來都被中止。