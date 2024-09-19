韓國鬆茸“缺席”中秋銷售旺季

（圖源：央視新聞） 中評社北京9月19日電／據央視新聞報導，每年9月，韓國都會迎來鬆茸采摘季，鬆茸也因珍貴和高營養價值成為中秋節的人氣禮品。今年9月以來，韓國國產鬆茸在市面上集體缺席，而中國鬆茸填補了這一空缺。



在首爾的一個傳統市場，許多韓國民眾正在採購食品和禮品。鬆茸是中秋高端人氣禮品的代表，不過，記者走訪了幾家禮品攤位瞭解到，今年中秋節前幾乎沒有韓國國產鬆茸，為了填補市場空缺，滿足節日需求，店主們銷售的基本是從中國雲南、吉林等地進口的鬆茸。從中國進口的鬆茸，500克售價為16萬韓元（約合人民幣854元）。店主告訴記者，由於貨源緊缺，今年中國進口鬆茸的價格較去年同期上漲了近兩成。



韓國國產鬆茸之所以缺席中秋銷售旺季，主要是受異常天氣的影響。韓國的鬆茸基本靠野生采摘，鬆茸對生長環境要求非常苛刻，不僅需要適當的濕度，而且適宜的生長溫度為15攝氏度至25攝氏度。然而，韓國多個鬆茸主要產地上個月降水量僅為往年的一成左右，近期各地的最高溫度也普遍在30攝氏度左右。一位有著三十多年鬆茸采摘經驗的農戶表示，今年是第一次在中秋節前采不到鬆茸。



往年中秋節前，韓國鬆茸的產地批發價格都會在每公斤100萬韓元（約合人民幣5340元）以上。鬆茸產地采摘戶的收益一般能達到約合人民幣5.3萬元。然而今年九月以來，鬆茸幾近絕收，不僅采摘戶沒有鬆茸可采，整個鬆茸從業群體也受到影響，目前各個鬆茸主產地的批發市場幾乎停擺，當地的鬆茸銷售商也不得不歇業或轉行。

