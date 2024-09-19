日學者鬆野誠也：只想專心研究侵華日軍罪行

這是日本學者、黑龍江外國語學院特聘教授鬆野誠也展示的日本毒氣戰相關資料（9月17日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，“我每次來中國都是為了揭批侵華日軍罪行，為了中日雙方的學術研究與交流。”17日，第12次來中國、第四次到哈爾濱的日本學者鬆野誠也說。



此次來華，他向侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館披露了一份731部隊新檔案，名為《陸軍高等文官名簿 陸軍書記官 陸軍技師》。這份檔案是在日本國立公文書館發現的，詳細記載了從1944年2月至1945年8月日本細菌戰部隊的“技師”基本資料。



出生於1974年的鬆野誠也，多年來一直致力於日本毒氣戰和細菌戰等領域研究，目前擔任日本明治學院大學國際和平研究所研究員、黑龍江外國語學院特聘教授。



“我高中時就對毒氣戰感興趣，後來看到有關731部隊的線索，但很難找到更多資料。”他回憶說，當時很多日本教材不記錄這段歷史。儘管日軍製造毒氣、使用毒氣的事實已被發現，一些日本右翼仍試圖全盤否認侵略戰爭歷史。



幾經輾轉，鬆野誠也訂購到一本1989年出版的《毒氣戰相關資料》，書中關於毒氣戰的記錄令他觸目驚心，“在1938年的武漢會戰，日軍大規模使用毒氣，令中國損失慘重”。



鬆野誠也馬上給書作者之一——粟屋憲太郎所在學校寫了信，並有幸到他的研究室參觀。見面時，粟屋憲太郎告訴他“一定要追求歷史真相”，讓他堅定了做歷史學者的決心。



大學本科畢業時，鬆野誠也以日軍化學戰戰略為主題完成畢業論文，得到了《毒氣戰相關資料》另一位作者吉見義明的認可，還提出想一起做資料集。兩人合作的《毒氣戰相關資料Ⅱ》於1997年出版。



1999年，在日本民間友好團體幫助下，鬆野誠也第一次來中國。在山西走訪八路軍和日軍曾經作戰的村落時，他們得到好幾份關於毒氣戰的有力證言，讓他感到振奮。



雖然731部隊在中國的大量文件被銷毀，但日本國內仍有戰爭期間留存或從中國運回的部分文件。這些被藏匿、被忽視的“碎片”如同歷史的回響，讓鬆野誠也的學術腳步從未停下。

