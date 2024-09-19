東方書店搭建中日出版交流之橋

東方書店標誌牌。（圖片來自東方書店官網）（圖源：人民網） 中評社北京9月19日電／據人民日報海外版報導，漫步於日本東京的“書店街”——神保町，或許會注意到這樣一家特別的書店：透過明亮的玻璃窗望去，中國圖書或中國主題圖書琳琅滿目，有序地擺放在目之所及的每一隅，這便是東方書店。作為一家歷史悠久的書店，從1951年誕生之日起，這家鄰邦書店便承載著中日兩國人民的深厚情誼。



東方書店不僅是一家書店，也兼營出版業務。它是日本第一家翻譯出版中國領導人著作的書店，是日本中國學研究者常來常往之所，也是日本華僑華人鐘愛和聚集之地。這樣一家看上去很普通的書店，見證著中日出版與文化交流70餘年的歷史——東方書店用圖書搭建起中日友好的橋梁。



拉開中日出版交流序幕



1951年，東方書店前身“極東書店”誕生，創立之初的目的就是促進中日出版交流。1956年，在極東書店任職的安井正幸參加了法蘭克福國際圖書博覽會，其間與中國國際書店（現為中國國際圖書貿易集團公司）總經理邵公文會面，為極東書店涉足並參與中國圖書出版發行創造了機緣，也為安井正幸與中國出版界的深入合作奠定了基礎。



1966年，安井正幸正式創立東方書店。1967年，東方書店開設京都營業所，3年後便將總店遷到神保町。1971年，東方書店開設大阪營業所。1972年中日邦交正常化，極大促進了中日圖書貿易的發展；加之中日交流合作的增加，使學習漢語在日本風靡一時，東方書店等中國主題書店借機大量推出漢語教材，獲得極大成功。資料顯示，東方書店自1973年至1988年，從中國進口圖書的發行量長期超過10萬册，發行量最高的1985年超過86萬册，可謂其發展的“黃金時期”。



除了圖書發行，東方書店還發行中國期刊。20世紀80年代，安井正幸成為《人民中國》《人民畫報》《北京周報》在日本的總發行人，這也使得東方書店成為日本出版界獨一無二的存在。值得一提的是，東方書店還自辦刊物，關注中國出版界動態。1975年，東方書店創辦《東方》雜誌，起初為月刊，有書評和書訊等欄目。由於該雜誌登載了大量中國圖書書評及隨筆等，一度成為日本中國學界極具學術影響力的雜誌。2021年，《東方》紙質版停刊，雜誌隨即轉為線上的“WEB《東方》”平台，仍保留書評、隨筆等欄目。



東方書店與中國出版界聯繫密切，多次參加在中國舉辦的書業盛會。從1986年的第一屆北京國際圖書博覽會開始，東方書店就與日本出版販賣株式會社積極組織日本代表團到中國參會。

