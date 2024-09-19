內地中秋出游　6.29億人次　500億元

圖：2024年中秋節假期，全國國內出游1.07億人次。圖為9月16日，遊客在河南省洛陽市龍門石窟景區內游覽。（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據大公報報導，文化和旅遊部18日發布消息稱，今年中秋假期，內地1.07億人次出游，按可比口徑較2019年同期增長6.3%；國內遊客出游總花費510.47億元（人民幣，下同），較2019年同期增長8.0%。中國交通運輸部18日通報，9月15日至17日，中國內地全社會跨區域人員流動量62956.4萬人次，日均20985.4萬人次，比去年同期日均增長31.1%，比2019年同期日均增長16.1%。假期三天，短途﻿休閑旅遊受到歡迎，自駕、高鐵等成為主要交通方式。各地舉辦燈會、舞火龍、拜月等文化活動，營造濃鬱佳節氛圍，讓人們在享受團聚溫暖的同時，體悟傳統文化魅力。“人潮”帶動“人氣”，匯成一幅流動中國的優美長卷，折射中國經濟穩中有進的發展態勢。



中秋節期間，在位於寧夏中衛的沙坡頭旅遊景區，連綿的沙丘、壯美的黃河吸引著眾多遊客紛至沓來。來自全國各地的遊客在沙坡頭體驗了騎駱駝、大漠飛天等項目，“和家人在這裡感受大漠風情，體驗中國傳統文化，很是難忘。”



內地旅遊市場持續火熱。文旅部表示，假期三天，短途﻿休閑旅遊受到歡迎，自駕、高鐵等成為主要交通方式。多家在線旅遊平台的中秋假期數據亦顯示，本地游、周邊游及近郊游依然是旅遊市場的主流，短途“微度假”模式備受青睞。



另外，主題公園、游樂園等迎來大量親子家庭遊客，主題線路、旅遊演藝等提升遊客體驗。多地推出門票減免等惠民措施，舉辦文旅消費促進活動，發布秋季旅遊美食線路，打造文旅新場景。夜間文旅成為消費新亮點，多地城市廣場、園林景點推出賞月、游園、觀燈等活動，讓群眾樂享中秋假期。



博物館大展吸睛 文化大餐豐盛



今年內地中秋假期，熱門文博場所依然“吸睛”，大批市民遊客在博物館游覽觀展。有旅行平台大數據顯示，內地中秋小長假博物館搜索熱度較中秋前一個周末增長30%。在這個充滿溫情的節日裡，內地各大博物館除了推出多項重磅文物大展外，還依托傳統習俗奉上非遺體驗、夜場賞月等一系列豐富多彩的文化盛宴，吸引觀眾廣泛參與。

