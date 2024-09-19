美聯儲降息50個基點　開啟寬鬆周期

9月18日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會18日宣布，將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯儲自2020年3月以來的首次降息，也標誌著由貨幣政策緊縮周期向寬鬆周期的轉向。



美聯儲當天結束為期兩天的貨幣政策會議。美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會18日在會議結束後發表聲明說，該委員會對通貨膨脹率可持續地朝著2%目標前進有了“更大信心”，並認為實現充分就業和物價穩定兩大目標的風險大致處於平衡狀態。



在會後舉行的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾稱50個基點的降息是一個“強有力的行動”，同時表示聯邦公開市場委員會並不認為降息行動慢了，而是認為這是及時的舉措。



鮑威爾指出，個人消費支出價格指數已從7%左右的高點降至8月份的2.2%，這表明通脹已“顯著緩解”。美聯儲當天發布的最新一期經濟前景預期顯示，美聯儲官員對今年年底個人消費支出價格指數的中位數預測值降至2.3%，低於6月的2.6%。



通脹下降的同時，美國就業市場出現一些疲軟跡象。鮑威爾表示，過去3個月的平均每月就業增長為11.6萬，增速明顯低於今年早些時候的水平。同時，失業率升至4.2%。根據最新經濟前景預期，美聯儲官員對今年底失業率的中位數預測值為4.4%，高於6月的4.0%，這意味著勞動力市場狀況不如此前預期。



此外，經濟前景預期還顯示，聯邦公開市場委員會的19名成員預期美聯儲在今年底前還將進一步降息，其中9人預計將降息50個基點，7人預計將降息25個基點。



由於通貨膨脹下降速度不如預期，美聯儲自去年7月底以來一直將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間，這是23年來的最高水平。近幾個月，隨著美國通脹形勢進一步緩解、就業市場出現疲軟跡象，美聯儲面臨政策轉向的壓力。

