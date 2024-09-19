斯諾登一針見血道出“傳呼機爆炸案”關鍵

圖：斯諾登在X上對美國在“傳呼機爆炸案”中角色的評論，獲得近600萬的瀏覽量。（圖源：大公報） 中評社北京9月19日電／據大公報報導，9月17日，黎巴嫩多地發生“傳呼機爆炸案”，至今已造成至少12人死亡、約3000人受傷。不僅如此，18日又發生多起“對講機爆炸案”，多人傷亡。顯而易見，這是蓄謀已久的打擊行動，包括CNN在內的多個美國媒體都將矛頭指向以色列。到底誰才是幕後黑手、美國有沒有參與其中？答案可能像“北溪管道爆炸案”一樣，永遠無法水落石出。但美國前“叛諜”斯諾登（Edward Snowden）對事件的評論，尤其是他以iPhone手機的安全性作比喻，則道出了令人憂慮的事實：只要美國願意，就可以為所欲為。



iPhone手機真的安全？



如果是一兩起爆炸案則己，但目前則是數以百計，全世界有此能力且有此意願針對黎巴嫩的國家，屈指可數。美國CNN昨日就援引前美國中央情報局官員的話說，黎巴嫩各地發生的致命爆炸事件表明，以色列有能力插手並擾亂黎巴嫩真主黨的後勤供應鏈，“這需要大量的技能，甚至連美國也可能無法做到這一點”。



該媒體還稱，這是以色列情報機構摩薩德和以色列軍方聯合行動的一部分。真主黨長期以來重視保密工作，使用傳呼機是他們躲避以色列高科技跟蹤定位的手段之一。一名退休聯邦調查局特工亦表示，這次大規模爆炸表明真主黨的通訊網絡遭到嚴重破壞，恐懼已在黎巴嫩民眾間傳播開來，每個人都想知道“自己的設備是否安全，自己在家中是否安全”。



黎巴嫩與以色列長期處於關係緊張狀態，而以巴衝突爆發後，黎真主黨則成了巴勒斯坦的其中一個主要支持。以色列要打擊甚至消滅真主黨，早已不是什麼秘密。而鑒於真主黨不使用手機而是以傳呼機作為聯繫手段，因此有評論認為，以色列精心策劃了一場長達數月的“陰謀”。



美國智庫“西爾維拉多政策加速器”（Silverado Policy Accelerator）主席阿爾佩洛維奇就對《華盛頓郵報》表示，“這看起來可能是史上最大規模的實體供應鏈攻擊。”路透社早前援引黎巴嫩高級安全人士的話稱，在爆炸發生數個月前，以色列情報機構摩薩德就在黎巴嫩真主黨訂購的5000台傳呼機內安放了爆炸物，安放爆炸物的電路板很難被一般掃描設備檢測到，一旦接收到指定代碼，它們便被引爆了。而且在這幾個月裡，真主黨都沒有發覺爆炸物的存在。

