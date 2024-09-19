老外點贊中國文旅新活力

（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，近日，2024中國文化旅遊產業博覽會在天津舉行，吸引2000餘家文旅企業參加。展會現場，不少外籍人士認為，中國文旅市場熱潮湧動，國際吸引力不斷提升。



出台110餘項便利外籍人員來華政策措施，144小時過境免簽政策適用範圍增至37個口岸、54個國家……一系列方便國外入境遊客的政策，極大便利了外國遊客來華觀光游覽、休閑度假。



據中國旅遊研究院預測，今年下半年外國遊客人數有望超過1500萬人次。

