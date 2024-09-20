廣東青年智庫訪中評　共話協力發出青年聲音

中評智庫副秘書長、中評社助理總編輯林艶向華南農業大學粵港澳台青年研究中心訪問團贈送中評智庫涉台理論叢書（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月20日電（記者 盧哲）9月13日，華南農業大學粵港澳台青年研究中心訪問團到訪香港中評總部，並與中評智庫青年研究員團隊進行座談。雙方圍繞兩岸關係形勢、香港社情民意、港澳台青年研究、青年智庫人才培養、建立合作機制等議題展開交流和探討。



訪問團成員包括：華南農業大學粵港澳台青年研究中心主任李仕燕，中心副主任卜艶華，中心研究員余喜，中心研究員謝韓，廣東省社會科學院副教授、中心研究員程華。



中評智庫副秘書長、中評社助理總編輯林艶向李仕燕一行表示熱烈歡迎，她介紹了中評社、中評智庫概況，並贈送了包括《一國兩制台灣方案初論》在內的中評智庫涉台理論叢書。林艶表示，中評社、中評智庫長期以來十分關注重視兩岸四地青年聲音，也高度重視青年學者理論思想研究水平和研究成果。十五屆中評智庫青年論壇的持續舉辦及即將出版的論壇文集《我們的時代觀》正是在此背景下應運而生。未來不論是兩岸關係發展、大灣區融合發展亦或是香港“一國兩制”事業發展，青年議題始終都是值得研究的重點。



中評智庫副秘書長、研究部主任束沐介紹了《中國評論》月刊提升學術影響、彰顯戰略價值的情況。中評智庫大數據中心主任、中評社編委曹潤來介紹了中評技術人才培養與科技支持研究工作的情況。中評智庫副研究員、研究部副主任陳倩羚介紹了中評數據新聞的特色與涉港大數據研究現況。

