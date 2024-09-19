通信設備爆炸事件後，黎以局勢何去何從？

9月18日，在黎巴嫩貝魯特，人們參加傳呼設備爆炸死者的葬禮。黎巴嫩真主黨成員攜帶的傳呼機17日發生爆炸，造成12人死亡、約2800人受傷。黎巴嫩真主黨發表聲明說，以色列應對黎巴嫩各地發生的傳呼機爆炸事件負責。（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，黎巴嫩17日和18日相繼發生傳呼機和對講機爆炸事件，主要目標針對黎巴嫩真主黨，已造成多人死亡，數千人受傷。黎通信設備爆炸的原因是什麼？各方如何表態？地區局勢走向何方？



爆炸原因是什麼



去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨總書記納斯魯拉曾警告稱，以色列情報機構已侵入真主黨手機網絡。為避免被追蹤，真主黨成員普遍放棄智能手機，轉而使用技術含量較低、更難追蹤的傳呼機，尤其是在多名指揮官因以色列定點襲擊被暗殺之後。



關於傳呼機如何被引爆，目前說法不一。一種說法認為，爆炸部件在製造或供應過程中被植入設備。黎巴嫩網絡安全專家哈迪·庫利接受黎媒體《東方－今日報》採訪時說，不排除這些傳呼機“供應鏈遭到惡意干預”的可能性，“從工廠組裝到運抵黎巴嫩，每個階段都可能被入侵”。也有說法稱，操控者通過網絡攻擊導致設備電池過熱爆炸。



繼傳呼機爆炸事件後，黎巴嫩真主黨使用的對講機18日在該國多地發生爆炸，已造成9人死亡、300多人受傷。至此，真主黨還有哪些通信設備遭到侵入，成為疑慮焦點。



以色列《國土報》援引消息人士的話說，真主黨現在很可能會投入大量時間實施防禦，查找安全漏洞並找出責任人。



各方如何表態



傳呼機爆炸事件發生後，黎巴嫩真主黨發表聲明說，以色列實施此次襲擊，將受到懲罰。黎巴嫩外交部17日發表聲明說，黎巴嫩已決定向聯合國安理會啟動對以色列的申訴程序。



以色列方面尚未針對黎巴嫩通信設備爆炸事件表態。以總理內塔尼亞胡辦公室要求官員不得接受媒體採訪。

