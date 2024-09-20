韓中建交32周年 兩國青年學者對話

參會人員大合照（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾9月20日電（記者 崔銀珍）9月5日，韓國全球戰略合作研究院在韓國外國語大學網絡館舉行了“韓中建交32周年紀念青年學者對話”，韓國和中國的青年學者聚集在一起，以“對兩國未來交匯的探尋——尋找兩國未來的共識”為主題進行了討論。全球戰略合作研究院院長黃載皓表示，今年是韓中建交32周年，記住並紀念這一點非常重要，從這個意義上講，這次會議希望提供讓兩國青年學者認識韓中關係，建議韓中關係的平台。他強調，最近幾年韓中關係確實因國內外形勢的變化而產生了矛盾，但關係也逐漸得到改善。這次會議的宗旨是，為進一步鞏固兩國關係，設定未來方向和充分溝通的基礎上，找出共識，並以此為契機，就韓中外交安保、文化社會、經濟人文等合作問題，將包含在韓國和中國學習的青年們的新穎創意性視角的研究編成一本書。



前韓國駐華大使權丙鉉和中國駐韓代理大使方坤出席並致開幕詞。前韓國駐華大使權丙鉉在賀詞中強調，韓中關係的新領域應該從大的框架中超越兩國，在全球層面為下一代生活的可持續地球而共同前進。他說，從退休到現在，他組成了民間組織，與下一代一起植樹，對於最近的氣候變化和土地沙漠化，繼承可持續未來的責任在於包括我們老一輩在內的所有人，中國和韓國有能力引領這一局面。為此，希望尹錫悅總統和習近平主席盡快舉行首腦會談，兩國人民也希望兩國交流的改善和正常化。



中國駐韓代理大使方坤表示，“在國際形勢複雜變化的情況下，中韓都面臨著兩國人民更好的生活、維護地區和平與穩定、推進世界繁榮的共同課題。今年7月，黨的二十屆三中全會傳達了中國不會停止改革開放的強烈信息，指出中國將堅持和平發展，加快高質量發展，擴大高水平開放，對此，我認為中國式現代化建設會給包括韓國在內的各國帶來更多的機會，通過這些，聚集在這裡的青年們作為中韓友好合作的新模式和動力的探索者和創造者，希望為建立更加成熟、堅韌的中韓關係貢獻智慧和力量。”



當天的會議共分為3個部分，討論了在文化社會、經濟人文、外交安保領域探索韓中未來合作的可能性。

