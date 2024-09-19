是誰給黎巴嫩傳呼機動了手腳？

9月17日，在黎巴嫩貝魯特，人們為傳呼機爆炸事件傷者獻血。（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，黎巴嫩多地17日下午發生傳呼機爆炸事件，造成至少9人死亡、約2800人受傷。一名黎巴嫩真主黨官員說，這次的襲擊目標不是針對個人，而是針對黎巴嫩“整個國家”。



黎巴嫩真主黨指認以色列發起襲擊，誓言讓以色列“受懲罰”。聯合國方面譴責爆炸事件，警告地區局勢出現“令人擔憂的升級”。到底是誰給這些傳呼機動了手腳？請看解局——



“以色列網絡攻擊”？



黎巴嫩公共衛生部長菲拉斯·阿卜亞德17日在新聞發布會上說，爆炸事件已造成至少9人死亡、約2800人受傷。



新華社記者當天在黎巴嫩首都貝魯特市區聽見救護車鳴笛聲此起彼伏。



綜合各方消息來看，爆炸主要波及傳呼機攜帶者及距離較近的人，受傷人員大多傷及面部、眼睛及四肢。爆炸沒有對建築造成重大破壞或引起嚴重火災。



據黎巴嫩媒體MTV報導，受傷的黎巴嫩真主黨成員使用的傳呼機中的電池被遠程引爆。黎巴嫩公共衛生部公共衛生緊急行動中心發表緊急聲明，要求所有攜帶傳呼設備的民眾立即將其扔掉。



黎巴嫩外交部17日將爆炸事件定性為“以色列網絡攻擊”，但沒有公布更多細節。



據瞭解，一些人聽到傳呼機響起後將其舉起查看時發生爆炸。網絡流傳的一段內部閉路電視監控畫面顯示，一名男子在一家小超市交錢時，收銀機旁邊一台傳呼機突然爆炸。

