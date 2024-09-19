南方覺醒｜跨越大西洋的悲歌與呐喊

這是6月19日在加納海岸角拍攝的奴隸堡。（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，美國黑人傳奇歌手史蒂夫·旺德在74歲生日那天，收到一份特別禮物。



2024年5月13日，在加納首都阿克拉的總統府，他接過總統阿庫福－阿多親手頒發的加納公民身份證書。



“當我第一次來這裡時，就有一種特殊的感覺，仿佛我曾經來過。”談起自己在非洲的根，這位在美國出生成長的老人飽含深情。



1619年，首批有記錄可查的非洲奴隸被販運到北美洲的英屬殖民地弗吉尼亞（現美國弗吉尼亞州）。400年後的2019年，加納政府啟動“回歸之年”計劃，散居世界各地的非洲後裔踏上故土，找尋與祖先的聯繫。



加納所處的大西洋海岸，曾是無數非洲奴隸離開家園前的停留之所。這片奴隸們的傷心地，後來成為非洲獨立運動和泛非主義的發源地。獨立運動領袖克瓦米·恩克魯瑪帶領加納成為首個擺脫殖民統治的撒哈拉以南非洲國家，掀起非洲大陸反殖民浪潮，並在泛非主義旗幟下共同創立非洲統一組織——現非洲聯盟的前身。



今天，非洲各國團結自強，為了這片大陸的發展振興，在一體化道路上奮力前行。



“他們唱聖歌時一定會聽見奴隸的哭喊”



海風獵獵，一座三角形石制堡壘依勢建在加納中部省海岸角市海邊。臨海的城墻上，一排黑色加農炮靜靜伫立，面向浪花奔湧的大西洋。



“這座雄偉建築背後的故事令人心碎。”導游羅伯特·門薩在這座奴隸堡工作了18年。據他介紹，歐洲人在西非海岸線上修建了60多座類似的城堡，其中有40多座在加納，這些城堡當年被西方人用於開展奴隸貿易轉運。

