滙豐研究：減息週期有利香港房地產

香港地產行業基本面應該逐漸改善，減息週期開始有利樓市周期。 中評社香港9月19日電／滙豐研究發表報告指，香港地產行業基本面應該逐漸改善，減息週期開始有利樓市周期，認為首先會受融資成本下降所帶動，其後經營表現錄得改善，支持地產股的派息能力。該行看好領展（0823.HK）、九龍倉置業（1997.HK）及新地（0016.HK），目標價分別為43.3元、29.4元及95.3元，皆予評級“買入”。



該行認為領展會是減息周期的受益者之一，而其每基金單位分派或會在2025財年恢復增長；九龍倉置業的盈利在未來數年會因為其商場租賃前景改善，而令盈利應會繼續復甦。另外，該行料新地在明年6月底止2025財年恢復盈利增長。滙豐研究指，即使減息週期開始對樓市有利，但因為利率高企及短期庫存上升，買家的負擔亦不會即時減輕。



該行料樓市銷量會在未來數月改善，而樓價會繼續走弱。樓價在銀行開始降低按揭利率，或住宅租金回報率比供樓利率高的情況下，樓價才會得到支持，而需求會在利率開始下跌才會復甦。該行料，借貸成本每減100個基點，香港地產股的盈利就會平均上升6.7%。該行預期，今年會降75個基點，而明年會再減75個基點。隨著利率軌跡改變及借貸成本下降，該行相信削減派息周期將會完結，而許多公司2025年會錄得一個更具韌性的盈利表現。