富權：“拆樑行動”若受挫將能遏止“罷免風”

中評社香港9月19日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：“拆樑行動”若受挫將能遏止“罷免風”。以下為文章內容。



曾經一度“氣勢熾熱”的“拆樑行動”亦即親綠團體發起的基隆市長謝國樑罷免案，近日來有著“大降溫”的趨勢。據一份由國民黨所做的民調數據顯示，反罷免者以百分之四十三點九領先贊成罷免者的百分之二十七點三。而其他的民調數據，也都大致上呈現這樣的對比態勢。如果這樣的民意態勢能夠持續維持到罷免案投票的十月十三日，親綠團體尤其是其背後的民進黨所盼望的“韓國瑜罷免案0.2版”就不能出現，而且更重要的是，將能遏止民進黨意圖透過掀起“罷免案風潮”，罷免幾位國民黨“立委”，從而重新奪回對“立法院”的控制權的圖謀。



基隆市長謝國樑罷免案，是繼高雄市長韓國瑜罷免案之後，由親綠團體發起並被提起罷免程序的第二宗縣市長罷免案。具有親民進黨背景的公民團體“山海公民拆樑行動”，以謝國梁市長違背誠信原則，選前多次於公開場合發表自身政見，當選後不但不落實，還不斷偷換概念，尤其是在“擴建東岸廣場”中發生產權糾紛等為由，發起對謝國樑的罷免案。



按照《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案投票，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上即為通過。也就是說，一方面，同意票必須多於不同意票；另一方面，由於基隆市第十九屆市長選舉原選舉區選舉人總數為三十萬七千九百一十三人，因而即使是同意票多於不同意票，也需有七萬六千九百七十九人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。

