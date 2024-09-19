南京軍民集會　撞鐘警示後人勿忘歷史

圖：夏媛向青少年講述外婆一家在南京大屠殺期間的悲慘遭遇。（圖源：大公報） 中評社北京9月19日電／據大公報報導，9月18日，南京500位軍民代表在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行集會，紀念“九一八”事變爆發93周年。南京上空拉響防空警報，南京大屠殺記憶傳承人和軍人代表共同撞響和平大鐘，警示後人勿忘歷史，不讓歷史重演。



記憶傳承人現場口述歷史



南京大屠殺歷史記憶傳承人、南京大屠殺幸存者夏淑琴的外孫女夏媛參加集會，並向青少年講述了外婆一家在南京大屠殺期間的悲慘遭遇。當說到外婆全家祖孫三代9口人中7人慘遭日軍殺害，當時衹有8歲的外婆身中3刀後，因昏死過去幸免於難時，夏媛忍不住淚流滿面。她勉勵青少年好好學習，長大後把祖國建設得更加強大。



“作為歷史記憶傳承人，我覺得我有責任去不斷地去跟大家講述南京大屠殺的歷史，讓孩子們瞭解這段歷史。”夏媛表示，瞭解這段歷史可以激勵孩子們認真學習，讓他們知道衹有自己認真學習了，才能建設好祖國，而衹有祖國強大了，才不會再受欺負。



夏媛說，雖然歷史課本會提到南京大屠殺這一歷史事件，但是很多人只是局限於書本上的一些知識，希望大家也可以多來紀念館看一看，更深入地瞭解這段歷史，並記住這段歷史。她強調，記住歷史並不是為了記住仇恨，而是希望大家可以以史明智，讓歷史不再重演。