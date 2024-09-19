富權：以“廈金和平公園”申遺　彰顯同屬一中

中評社香港9月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：以“廈金和平公園”申遺彰顯兩岸同屬一個中國。以下為文章內容。



在“花好月圓，萬家團圓”的中秋節的翌日，大陸廈門市旅遊協會踩線團一行十三人於昨日上午抵達金門，展開為期三天兩夜的考察與旅遊交流。踩線團將參訪金門熱門景點並與當地旅宿業者交流座談，以期為後續恢復陸客常態化觀光“探路”，推動兩岸持續展開健康有序的交往。



由於金門曾經爆發過震驚全球的“八二三砲戰”，因而以往大陸居民到金門旅遊時，到饒有興趣地遊覽砲戰的遺址，併購買據說是由解放軍砲彈頭的外皮打造的“金門菜刀”，留為紀念，並以此來珍惜“化干戈為玉帛”的和平，更憧憬儘早完成兩岸統一。因而相信，在賴清德拋出“新兩國論”導致台海兵凶勢危之際，即將恢復的大陸福建省居民透過“小三通”途徑前往金門旅遊時，可能會特地遊覽金門的“戰地景觀”，感受金門的“戰地文化”。



實際上，歷屆反對“台獨”、支持祖國統一的金門縣政府，也看準了大陸遊客的這種心理，修整了系列的“戰地景觀”，並維繫“戰地文化”，尤其是“八二三砲戰”期間修築的防禦工事，如沙溪堡坑道、翟山坑道、獅山砲陣地、精神堡壘、莒光樓、花崗石醫院、瓊林戰鬥坑道等，及“文戰”的“八二三戰役勝利紀念碑”、北山播音牆、各個防禦陣地牆壁上的戰時標語等，還有由演員扮演的軍人在獅山砲陣地進行的砲操示範表演，如執行填裝砲彈、發射砲彈的操作等。

