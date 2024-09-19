國產汽車大跨越　多域超趕歐美日

圖：2023年，中國躍居全球第一大汽車出口國。圖為大批出口商品車集結山東港口煙台港準備通過汽車滾裝船發運。（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據大公報報導，最近，華為公司發布全球首款三折叠屏手機，再次讓人刮目相看；國產首款3A遊戲《黑神話：悟空》風靡全球，引發海外“西游熱”……75年來，從積貧積弱到世界第二大經濟體，中國經濟實力、綜合國力和國際影響力實現歷史性跨越。



新中國成立之初，中國能造什麼？不要說拖拉機、汽車、飛機、坦克，連質量好一些的釘子都造不出來。但中國人不氣餒，不服輸，以改革不停頓、開放不止步的魄力奮力追趕，很多領域從極其落後到獨領全球風騷。如今，C919國產大飛機、首艘國產大型郵輪開啟商業運營；汽車產量連續15年保持世界第一；嫦娥六號實現月背采樣返回……從無到有、從小到大，從“跟跑”“並跑”再到“領跑”，今天的中國於全球汽車工業中大放異彩，為推進強國建設、民族復興不斷注入新動能。在慶祝中華人民共和國成立75周年之際，大公報今起推出《新中國跨越式發展》系列專題，向讀者展現中國在不同領域從弱到強，一步步邁向世界一流的發展歷程。



作為現代工業皇冠上的“明珠”，一個國家的汽車工業發達程度，是國家綜合實力的象徵，中國汽車工業的誕生與新中國幾乎同步。70多年前，中國一汽從零起步，三年建成投產，結束了新中國不能製造汽車的歷史。解放牌卡車用七代車的更迭，印證了中國汽車工業從無到有、從弱到強，從引進、跟隨、追趕到引領的發展成就。一汽的自主創新、華麗蛻變，也是中國經濟轉型升級的縮影。



2023年，中國汽車全年產銷均超3000萬輛，創歷史新高，連續15年保持全球第一，汽車出口首次超過日本，躍居全球第一。近年來，智能化、電動化、網聯化浪潮席捲全球汽車產業，中國汽車業順應產業變革趨勢，持續推動技術向新，在智能網聯新能源汽車等關鍵領域占據領先優勢，於自動駕駛服務商業化應用一馬當先。一組組亮眼數據背後，正是“科技引擎”驅動中國汽車揚帆出海，技術超趕美歐日。



汽車已有一百多年的發展光景，不過中國真正的第一輛國產汽車，卻是在新中國建立之後才誕生。公開資料顯示，1949年新中國成立，在開國大典上受閱部隊開的是繳獲的美式吉普，共和國的締造者乘坐的仍是國外的雜牌汽車。毛澤東訪問莫斯科時，當看到一輛輛汽車駛下裝配線，他對隨行人員說：“我們也要有這樣的大工廠。”



1953年7月15日，在長春西南郊孟家屯，刻有毛澤東親筆題寫的“第一汽車製造廠奠基紀念”字樣的漢白玉基石放置在廠區中心廣場的基座上，新中國汽車工業從此展開。在蘇聯的技術援助下，三年即建成投產，1956年7月13日，第一輛國產“解放”牌載貨汽車總裝下線。隨後，一汽在生產解放汽車的基礎之上，又推出中國首輛國產高級轎車“東風”和第一輛“紅旗”牌高級轎車，後者風格高端大氣，日後成為國家領導人的用車。

